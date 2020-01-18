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До 2022 года влезть в кредиты должны 300 тысяч семей с детьми
Акционерное общество ДОМ.РФ подсчитало, сколько семей смогут
получить ипотеку в 2020 году. По расчетам банка, только льготных ипотек под 6%
будет выдано порядка 60 тысяч.
Как пишет Интерфакс, аналитики подсчитали размер финансирования программы льготной ипотеки для семей с 2 и более детьми, рожденными после 1 января 2018 года. Судя по этим данным, более 60 тысяч семей только в 2020 году оформят на себя кредиты по льготным условиям в 6% годовых.
Такой огромный спрос на ипотечное кредитование среди многодетных объясняется тем, что правительство в середине 2019 года изменило условия. Теперь 6% ставка работает на протяжение всего срока кредитования.
Учитывая это и новые виды финансовой помощи семьям ДОМ.РФ намерен до 2022 года выдать более 300 тысяч ипотек семьям с детьми.
Елена Миронова