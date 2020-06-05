До 50 тысяч: новые штрафы ждут автолюбителей

Новый проект Кодекса об административных правонарушениях содержит серьёзные санкции для автомобилистов-нарушителей, сообщает ИА DEITA.RU.

Штрафы, которые уже существуют в КоАП, остались на прежнем уровне, но размер одного из новых штрафов автомобилистов может огорчить.

За парковку возле дома

Новые санкции намерены защитить от недобросовестных автовладельцев жителей многоквартирных домов, которые пользуются придомовой территорией не только как транзитной зоной от подъезда к магазину или другому нужному объекту, но и как место для отдыха и прогулок.

За автохлам

До 3 тысяч придётся заплатить владельцу «автохлама» - брошенной или разукомплектованной машины. Неиспользуемая машина считается, в соответствии с новым КоАП, «нарушением требований в области благоустройства территории, совершенным с использованием транспортного средства». В Кодексе появится соответствующая статья под номером 16.10.

Брошенные автомобильные останки обычно не только нервируют жильцов, но и представляют скрытую опасность. Такой автохлам может мешать проезду спецтехники или стать причиной травм детей, которые захотят эту машину исследовать (порезаться о кусок ржавого металла или оцарапаться грязным разбитым стеклом – это не коленку разбить).

Правда, под вопросом остаётся определение брошенного авто. Если с разукомплектованным автомобилем всё ясно – это машина, у которой сняли колёса или лишили её ещё каких-нибудь запчастей, то «брошенность», очевидно, должна определяться каким-то сроком, в течение которого автомобиль стоит без движения. И этих сроков в законе нет.

За мойку на газоне

Ещё одна санкция в статье 16.10 КоАП - штраф в размере 1-3 тысяч за мойку машин на газоне или детской площадке. Кроме того, на газонах, цветниках и детских площадках запретят парковаться и ездить. Тут система штрафов такова: от 1,5 до 4 тысяч за парковку и езду на зелёных насаждениях, от 2 до 5 тысяч – на детских и спортивных площадках.

За езду в нетрезвом виде с ребенком

Самый серьёзный штраф в размере 50 тысяч рублей предназначается нетрезвым водителям, которые отказываются от медицинского освидетельствования, а в их автомобиле во время препирательства с инспектором ДПС находится несовершеннолетний.