До 500 тысяч рублей: стала известна стоимость "красивых" номеров

Приморцы смогут покупать красивые госномера на авто по «государственной» цене. Согласно прайсу, понравившийся номер можно приобрести от 20 до 500 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.



Наконец, подготовлен и опубликован проект постановления правительства России, разрешающий автомобилистам приобретать «красивые» госномера, пишет РИА «Новости».

В числе будущих способов приобрести приглянувшийся буквенно-циферный набор – аукцион. И здесь стоимость лотов будет регулироваться региональными властями. Именно они будут устанавливать начальный, то есть минимальный, ценник.

На сегодняшний день приморцы могут воспользоваться помощью нескольких компаний, занимающихся продажей «красивых» номеров. Преимущественно это готовые наборы, выставленные на продажу за сумму от 20 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Например, прайс размещен на сайте "Госномера". Но существует и услуга подбора: если человек хочет приобрести номер, который дорог и нужен именно ему (к примеру, и цифрами даты рождения), специалисты могут найти текущего владельца комбинации и договориться о сделке. Эта услуга после нововведения не исчезнет.

Наталия Лебедева