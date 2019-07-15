На своих персональных данных россияне должны зарабатывать от 15 до 60 тысяч рублей в год, сообщает DEITA.RU по материалам РИА Новости.

Как рассказал в интервью агентству директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, сейчас в России обсуждаются сразу три законопроекта, регулирующих использование персональных данных граждан. Согласно документу, представленному фондом, Необходимо передать гражданину право принятия решения об использовании его данных.

По мнению Кирилла Варламова, если люди смогут получать деньги за предоставление данных: примерная стоимость может быть от 15 до 60 тысяч рублей в год за человека.

Фонд предлагает отрегулировать рынок персональных данных, находящийся сейчас в тени. В том числе, нужно создать его и разрешить торговлю данными.

Ранее злоумышленниками был найден самый простой способ хищения личных данных россиян. Мошенники просто-напросто фотографируют персональные данные россиян на собственный телефон, после чего выкладывают снимки в скрытую сеть — так называемый DarkNet.

Дмитрий Санников