Владельцев транспортных компаний обяжут пользоваться тахографами и придерживаться определенного режима труда и отдыха водителей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН. За поездки со сломанным или выключенным тахографом установлены повышенные штрафы.

Также тахографы появятся на всех междугородних автобусах ил большегрузных фурах. Отвечать за это будут ИП и владельцы транспортных компаний.

Водители за нарушение нового правила получат штраф до 3000–5000 рублей. Должностные лица – от семи до десяти тысяч рублей, ИП – от 15 до 25 тысяч, юрлица — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Также вероятно приостановление деятельности на период до 90 суток.

Анастасия Туркова