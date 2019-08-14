До какого возраста россиянам разрешат водить автомобиль, сообщает DEITA.RU.

В стране, особенно в сельских районах можно запросто встретить пожилых автолюбителей. Иной раз водителю и под восемьдесят.

В Сети регулярно появляется информация о том, что с возрастом могут заставить менять ВУ и что власти собираются ввести верхний порог, регламентируя возраст автолюбителей на дорогах.

Всё это не правда, права у пожилого водителя не отберут. Проблема, скорее, в появлении с возрастом хронических заболеваний и ухудшении здоровья. Это существенно затрудняет прохождение медосвидетельствования для обучения в школах вождения и получения прав. А ведь права раз в десять лет приходится менять.

Поэтому риск остаться без прав по-прежнему зависит только от состояния здоровья самого человека.

Анастасия Туркова