До конца года банкир-меломан уйдёт из Сбербанка

Высокопоставленный менеджер из ПАО «Сбербанк» покинет свой пост «по собственному желанию» еще до того, как пробьют куранты. Об этом рассказали представители предприятия Германа Грефа, сообщает DEITA.RU

Летом 2019-го в центре нежелательного внимания СМИ и интернет сообщества оказался вице-президент Сбербанка, Андрей Шаров. Управленец участвовал в качестве спикера в популярном молодёжном форуме - там из зала в его адрес прозвучал недвусмысленный вопрос – «почему в России Сбербанк выдаёт более дорогие ипотечные кредиты?». В качестве контрпримера Андрею Шарову предложили Чехию. Впрочем, вместо конструктивного ответа вице-президент одного из крупнейших банков страны предложил подарить задающему вопрос два диска со своей музыкой

«Этот парень точно заслужил диск за острый вопрос…Лучше потратить оставшиеся 30 секунд на прослушивание музыки», - добавил тогда Андрей Шаров.

По информации представителей банка Грефа, Шаров покинет свою должность и займётся другим проектом в малом бизнесе или госструктурах.

Евгений Черемухин