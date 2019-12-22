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До Москвы за 7400: Аэрофлот назвал цену льготных билетов
Компания «Аэрофлот» указала цену субсидированных билетов для перелетов по дальневосточному направлению, сообщает DEITA.RU. Соответствующая информация появилась на сайте авиаперевозчика в субботу, 21 декабря.
Данный тариф будет работать на протяжении всего 2020 года на прямые рейсы в эконом-классе. Так, стоимость одного билета из Владивостока в Москву обойдется в 7400 рублей. Также дешево можно будет улететь из Владивостока в Хабаровск, на Камчатку и Сахалин. Цены по этим направлениям будут одинаковыми как для Аэрофлота, так и для S7.
Напомним, что воспользоваться субсидированными перелетами пенсионеры, инвалиды, а также молодые люди до 23 лет, школьники летящие в детский лагерь «Океан» и многодетные.
Отметим, что дешевле всего по субсидированному билету до Москвы долететь из Якутска, стоимость билета семь тысяч рублей, самый дорогой билет с Камчатки до столицы – 7,5 тысяч рублей.
Напомним, что на прошедшей пресс-конференции Владимир Путин заявлял о том, что льготные билеты не пропадут с Дальнего Востока. Тогда он отмечал, что правительство совместно с авиаперевозчиком прорабатывает тарифы, а жителям ДФО не стоит беспокоиться о билетах.
Иван Юрьев