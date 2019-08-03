В разгар купального сезона до пляжей Находки можно добраться общественным транспортом, сообщили DEITA.RU в администрации города.

Для удобства отдыхающих к уже существующим добавлен новый автобусный маршрут №22 К «Автовокзал – база отдыха «Радуга». В режиме «экспресса» четыре раза в день он доставляет отдыхающих на пляжи Ливадии. Именно здесь оборудовано наибольшее количество территорий массового отдыха, отвечающие всем требованиям безопасности.

Расписание движения маршрута №22К:

- время отправления с остановки «Автовокзал» 09.00, 11.10, 14.00, 17.00

- время отправления с базы отдыха «Радуга» 10.05, 12.05, 15.05, 18.05

На этом направлении также работают регулярные городские маршруты № 22 и №22Т «Автовокзал – Южно-Морской». От конечной остановки до оборудованных пляжей придется пройти пешком.

Кроме того, в летний сезон специализированные автобусы курсируют между центральной частью города и бухтами Прогулочной, Козина, береговой полосой микрорайонов Ливадия и Врангель.

Автобусом №17 «Бархатная» – озеро Рица» можно доехать до бухты Прогулочной. Маршрут протяженностью 15,2 км проложен в сторону пляжей Южного микрорайона. Ежедневно будет выполняться восемь рейсов. Первый от остановки «Бархатная» в 7.15, последний с морского побережья – в 17.50.

Маршруты №16 «Кафе «Якорь» - п. Приисковый» и № 31 «Кафе «Якорь» — сады «Золотое Кольцо» доставляют отдыхающих к бухте Козина. Из Южного микрорайона в сторону пляжа «Золотари» следует № 32 «Арсеньева — сады «Золотое Кольцо». До береговой полосы микрорайона Врангель можно добраться на автобусах № 26 «Автовокзал – Первостроителей» и № 26Т «Автовокзал – Береговая».

Накануне ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщило, что к разгару пляжного сезона количество отвечающих требованиям безопасности мест на побережье вблизи Находки достигло 17:

Пляж в бухте Стрельбище (Находка);

Пляж ООО «Бухта Отрада» в бухте Отрада (Находка);

Пляж детского оздоровительного лагеря «Радуга» в бухте Рифовая (Ливадия);

Пляж в бухте 2-я Прибойная (пос. Авангард);

Пляж озера Ливадийское в бухте Рифовая (Ливадия);

Пляж в бухте Рифовая западнее м. Де-Ливрона (Ливадия);

Пляж в бухте Рифовая (Ливадия);

Пляж №3 в бухте Рифовая (Ливадия);

Пляж детского оздоровительного лагеря «Мечта» в бухте Рифовая (Ливадия);

Пляж в бухте Средняя (пос. Средний);

Пляж детского оздоровительного лагеря «Спартанец» в бухте Анны (село Анна);

Пляж детского оздоровительного лагеря «Альбатрос» в бухте Анны (село Анна);

Пляж базы отдыха «Лукоморье» в заливе Восток (район озера Лебединое);

Пляж базы отдыха «Золотой берег» в бухте Шепалова (Врангель);

Пляж базы отдыха «Морской бриз» в бухте Триозерье;

Пляж базы отдыха «Триозерье» АО «Восточный Порт» в бухте Триозерье;

Пляж детского оздоровительного лагеря «Солнечный остров» в бухте Лашкевича.

Дмитрий Санников