Извести о том, что средний класс исчезает в России, обеспокоило граждан. По мнению россиян, «чем тоньше прослойка среднего класса, тем ближе друг к другу два крайних класса», что может привести не только к стычкам, и даже к «революции», сообщает DEITA.RU.

Главный паблик страны в Instagram разместил у себя на странице информацию о том, что доля граждан, чья зарплата от 39 до 99 тысяч рублей, с 2014 по 2017 год сократилась с 37 до 30 процентов. При этом, отмечают аналитики Центра макроэкономического анализа Альфа-банка, заметно выросла обеспеченная категория граждан, их стало больше на 11 процентов. Несмотря на то, что доходы малоимущих выросли на целых четыре процента, им все равно катастрофически не хватает средств не только на отдых, но и на образование и здравоохранение.

Информация об увеличении богатых и сокращении числа представителей среднего класса, вызвала словесные баталии в просторах интернета. Вот что пишут россияне: «Значит, больше россиян нищеброды процентов так 80», «В России так называемый средний класс — это бедное население. Средний класс держался благодаря более или менее благоприятному курсу доллара и евро по отношению к рублю ... но благодаря всей «афере» ЦБ пресловутый средний класс уже давно не средний…», «Чем тоньше прослойка среднего класса, тем ближе друг к другу два крайних класса. А это значит, чаще возникают стычки и конфликты. Так и до революции недалеко… Нужно создавать условия для развития среднего класса», «Среднего класса в России никогда и не было!!! Не несите чушь! Есть богатые и бедные, и точка», «Бедные беднеют, богатые богатеют… Ничего нового... Все по схеме.. Так держать!».

Стоит отметить, что нашлись и те, кто уверен, что с доходами у населения все нормально. «Постоянно читаешь, как плохо мы живём, но каждый раз попадая в торговый центр, полчаса ищешь место на парковке, в супермаркетах люди тарятся тележками, а в выходные все кафешки забиты, не говорю о количестве машин в городе, да и дети в школе с первого класса имеют телефоны. Вот и удивляешься, как народ с зарплатами в копейки так жить может», — пишет комментатор.

Екатерина Брязгунова