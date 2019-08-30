Самые любимые фильмы перечислили граждане, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

В числе любимейших картин оказались «Москва слезами не верит», «Любовь и голуби», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Приключения Электроника». Их назвали наилучшими в отечественном кинематографе.

Как сообщают сотрудники Первого канала, в опросе участвовали более 50 тысяч граждан, которые выбирали лучшие фильмы из 100 номинантов.

Респонденты заявили, что из всех детективов больше всего им пришелся по душе один: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В жанре приключений лидером стал фильм «Д'Артаньян и три мушкетера». Из детских фильмов фаворитом стал «Приключения Электроника», из музыкальных «Карнавальная ночь».

Из актерского состава фаворитами голосовавших стали двое. Среди мужчин Андрей Миронов, среди актрис-женщин Надежда Румянцева. Из режиссеров россияне проголосовали за Леонида Гайдая.

Анастасия Туркова