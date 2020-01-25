telegr wh call

Новости

Семья из Владивостока нашла клад

25 Январь 2020, 11:45

До «Судного дня» осталось 100 секунд

25 Январь 2020, 11:15

Ростуризм советует не продавать туры в Китай

25 Январь 2020, 10:45

«Единая Россия» хочет исключить главу Чувашии из своих рядов

25 Январь 2020, 10:15

Каких симптомов стоит бояться: памятка по профилактике коронавируса

25 Январь 2020, 09:45

Студенты московского политеха довели Миклушевского до седины

25 Январь 2020, 09:15

Владивосток попал в топ небанальных вывесок

25 Январь 2020, 09:00

Поздравление Председателя Думы города Владивостока Андрея Брика с Днем Студента

25 Январь 2020, 09:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

До «Судного дня» осталось 100 секунд

часы

На 20 секунд вперед перевели стрелки часов так называемого «Судного дня». Теперь символ катастрофы показывает 100 секунд до полуночи, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Медуза», это – самый близкое к катастрофе время, которое когда-либо показывали часы. Инициаторы проекта отмечают, что передвинуть стрелки их побудило нарастание конфликта США и Ирана, ликвидация договора о ракетах средней и малой дальности. Кроме того, КНДР тоже не спешит принимать меры по своему разоружению.

Кроме того, авторы журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» отмечает, что в мире не принимаются достаточные меры для остановки в изменении климата. Помимо этого, распространяется количество заведомо фейковых новостей в интернете.

Напомним, что данный проект – часы Судного дня – существует с 1947 года. На данный момент они ближе всего к полуночи за всю историю существования. Решение о переводе принимаются каждый год. В зависимости от обстоятельств стрелки могут быть переведены как боле к 00:00, так и дальше – либо остаться на месте. Самым «безопасным» периодом истории, согласно часам, был 1991й год, когда закончилась Холодная война.

Александра Маслова

Читайте также:

Иран признался в том, что сбил украинский лайнер

Иран сказал, что случилось с украинским самолетом

Доллар, рубль, золото: кто выиграл от удара иранских ракет

Популярное

Роспотребнадзор сообщил, что делать, чтобы не заразиться вирусом из Китая

Жительница Уханя поделилась лайфхаком – как пройти контроль с вирусом

Медведева поселят особняке на Арбате

Факт слива фекалий в ручей в Приморском крае подтвердили чиновники
Loading...
Загрузка...
Загрузка...