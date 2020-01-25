До «Судного дня» осталось 100 секунд

На 20 секунд вперед перевели стрелки часов так называемого «Судного дня». Теперь символ катастрофы показывает 100 секунд до полуночи, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Медуза», это – самый близкое к катастрофе время, которое когда-либо показывали часы. Инициаторы проекта отмечают, что передвинуть стрелки их побудило нарастание конфликта США и Ирана, ликвидация договора о ракетах средней и малой дальности. Кроме того, КНДР тоже не спешит принимать меры по своему разоружению.

Кроме того, авторы журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» отмечает, что в мире не принимаются достаточные меры для остановки в изменении климата. Помимо этого, распространяется количество заведомо фейковых новостей в интернете.

Напомним, что данный проект – часы Судного дня – существует с 1947 года. На данный момент они ближе всего к полуночи за всю историю существования. Решение о переводе принимаются каждый год. В зависимости от обстоятельств стрелки могут быть переведены как боле к 00:00, так и дальше – либо остаться на месте. Самым «безопасным» периодом истории, согласно часам, был 1991й год, когда закончилась Холодная война.

Александра Маслова