До трех тысяч рублей: новый штраф за выпивку на пляже введут в России

Кодекс об административных правонарушениях может пополниться новой статьёй, сообщает ИА DEITA.RU. Она будет предусматривать наказание за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. Для простых граждан штраф будет небольшой, но обидный – от трёхсот рублей до трёх тысяч. Должностные лица и индивидуальные предприниматели должны будут за нарушения такого рода заплатить от пяти до десяти тысяч рублей, юридические лица – от двадцати до тридцати тысяч.



Что закон подразумевает под нарушением правил охраны жизни на водных объектах? Самые распространённые ситуации – это купание в нетрезвом виде или выход либо выезд на лёд.

Последнее крайне актуально для Приморья: МЧС каждую весну регулярно напоминает рыбакам о том, что выход на истончающийся лёд опасен для жизни, а рыбаки с такой же завидной регулярностью игнорируют предупреждения ведомства. Только в 2020 году во Владивостоке спасатели сняли 11 рыбаков с разрушающейся ледяной поверхности моря в районе станции Весенней, а на следующий день оттуда же – ещё 16 рыбаков (один не выжил). С дрейфующей льдины в Амурском заливе спасатели сняли двух девушек, и подобные происшествия в Приморье происходят ежедневно. С нарушителями проводят профилактические беседы, но этого явно недостаточно: каждый год в марте у спасателей начинается «жаркий сезон» по спасению людей с разрушающихся ледовых полей. А студенты ДВФУ страдают, толкаясь в автобусах до кампуса на острове Русском в компании рыбаков, вооружённых громоздким (и не всегда чистым) оборудованием.

Впрочем, для того, чтобы лицам было засчитано нарушение, возле водных объектов должны быть установлены запрещающие знаки. Штрафовать будут не за любое купание в состоянии алкогольного веселья и не за любой выход на лёд, а за действия, нарушающие предписания, указанные на этих знаках.

Сейчас эту статью в КоАП поддерживают девять регионов РФ.

Отметим, что среди поправок в КоАП много ограничений для автомобилистов. Например, автолюбителям запретят парковаться на газонах и детских площадках, а также оставлять на придомовых территориях заброшенные машины.