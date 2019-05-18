Депутат Госдумы Алексей Чепа обратился в российское правительство с просьбой одобрить возведение самого крупного в мире водопровода стоимостью 88 миллиардов долларов, что эквивалентно 5,7 триллиона рублей, сообщает DEITA.RU.

Данный проект способен решить главную проблему Китая — нехватку воды. «Такие проекты могут быть интереснее, чем торговля нефтью. Его еще должны изучить эксперты, но, надеюсь, проект будет реализован», — полагает Чепа.

Значительная часть экспертов на данный момент либо от комментариев отказались, либо уверяют, что проект не проработан.

Доработан - не доработан... Россиян этот вопрос абсолютно не интересует. Граждане жестко осудили депутата за то, что подобная идея вообще смогла прийти в голову народному избраннику. «Опять… Всё продано и в карманы разложено», «Россию хотели разрушить изнутри давно, и у них это получается», «Уже до воды добрались! Вы что Россию готовы по частям распродать за кордон? Потом что - почва, воздух и т.д.? Может наладим экспорт чиновников-недоучек в Китай?», «Китай давно выкупил Россию по Сибирь. Посмотрите, что творится с Приморском краем и Хабаровском крае. Ктайцы скупают все гектары. Все преданно давно. Дальний Восток… Скоро будет рабами… хотя уже!!!» — пишут россияне в социальных сетях.

Ранее прошла информация о том, что остров вблизи Камчатки передали в аренду российской компании за 15 тысяч рублей. Этой ситуацией россияне также были возмущены, в связи с чем властями было принято решение провести прокурорскую проверку.

Екатерина Брязгунова