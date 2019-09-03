Владивосток на пороге открытия V юбилейного Восточно-экономического форума. Как патриоты, будем надеяться, что новый ВЭФ подарит краю щедрых российских и зарубежных инвесторов. Но чтобы не спугнуть новеньких, неплохо бы разобраться со старенькими, которых, увы, становится всё меньше. Подробности – в материале DEITA.RU



На Дальнем Востоке создано 20 территорий опережающего развития и Свободный порт Владивосток. Общий объём инвестиций в проекты близок к отметке в 2,5 миллиарда рублей. После юбилейного ВЭФ цифры почти наверняка подрастут. На каждом Восточном экономическом форуме потенциальным инвесторам обещают «золотые горы». В сети без труда можно найти подробную инструкцию по получению статуса резидента ТОР, суть которой сводится к «приходи и строй, будет легко и весело». Привлекательность теряется после знакомства с правилами выхода, теми, что обычно скрываются под звездочкой и мелким шрифтом.

Сразу отметим, что соглашения между Корпорацией развития Дальнего Востока и инвесторами отсутствуют в открытом доступе, так как большинство проектов содержат коммерческую или даже государственную тайну. В них, как и в любом договоре, есть пункты о штрафах и возмещении ущерба в случае, если резиденты, равно как и управляющая компания, не выполняют свои обязательства.

В настоящее время КРВД является инициатором 20 судебных дел. Одно из самых «дорогостоящих» - о взыскании 24 482 032 рублей с резидента ТОР «Хабаровск» - «ТОРЭКС», купившего пару лет назад банкротившийся завод «Амурметалл». К слову, металлургический гигант принадлежит жене губернатора Хабаровского края и чувствует себя вполне неплохо, являясь монополистом в сфере скупки чёрного лома на Дальнем Востоке. Подробнее об этом DEITA.RU уже писало.

Из перспективных и амбициозных в провальный превратился проект резидента территории опережающего развития «Комсомольск» - ООО «Акор Инструмент». Компания планировала до конца 2017 года запустить завод по изготовлению твердосплавного металлорежущего инструмента с объёмом капитальных вложений порядка 674 725 000 рублей. По оценке Корпорации развития Дальнего Востока, инвестор потерял интерес к проекту, «не осуществил необходимые инвестиции, не представил проектную документацию и результаты инженерных изысканий». 30 августа Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск КРДВ к резиденту промышленной ТОР. «Акор Инструмент» придётся заплатить 6 000 рублей в пользу корпорации за госпошлину, других санкций в отношении инвестора не будет. Обжаловать решение экс-резидент сможет в апелляционном суде.

Как заверяет пресс-служба КРДВ, компания действует исключительно в благородных целях и попросту не может допустить, чтобы резиденты, не выполняя условий соглашения, были причиной «неэффективного расходования бюджетных средств». В итоге один за одним вылетают резиденты с ТОР «Надеждинская» в Приморском крае. При этом с правомерностью действий корпорации соглашаются далеко не все. Так, несостоявшийся резидент ТОРа ООО «Лаорус Продукт», спустя два месяца после проигранного дела о расторжении соглашения вышел в суд со встречным иском к КРДВ. Инвестор требовал обязать управляющую компанию через суд подписать план-график реализации бизнес-проекта до 2020 года. 29 августа в удовлетворении иска было отказано.

В конце апреля 2019 года корпорация развития Дальнего Востока расторгла соглашение с компанией ещё одного резидента ТОР «Надеждинский» - «Ледстрой» .Сейчас на рассмотрении в Арбитражном суде ПК находится дело с суммой исковых требований более 800 тысяч рублей, ближайшее заседание состоится 23 сентября.

Если так дальше дело пойдёт, то тучи над инвестиционным пространством региона сдвинутся не хуже, чем тучи над Владивостоком в минувшем августе. Перед дальневосточными регионами стоит важная задача по созданию привлекательных условий для инвесторов, таких, как обещается на старте. Для начала «выход» сделать без скандалов, судов и бесплатным.

Напомним, что, по мнению опрошенных агентством экспертов, «платный выход» станет дополнительным тормозом для инвесторов. Ведь за время строительства инфраструктуры, не уложившегося в заявленные сроки, многое может измениться: конъюнктура рынка, финансовое положение компании, состав собственников и планы по развитию предприятия и т.д. Знают ли о "штрафных санкциях" инвесторы, в случае, если у них что-то не получится? Теперь азиатскому бизнесу, впрочем, как и российскому, видимо, придётся действительно семь раз отменить, прежде чем стать резидентом ТОР.

Полина Мазур