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До выхода на плато далеко – Минздрав о коронавирусе в России
До назначенного времени у России еще несколько недель
Выхода на плато по коронавирусу в России все еще не было. Об этом заявил представитель Минздрава РФ, внештатный пульмонолог Сергей Авдеев, сообщает ИА DEITA.RU.
Как обозначил академик РАН, говорить о выходе на плато пока рано – по прогнозам отдельных медиков, Россия пока даже не вышла на пик по заболеваемости.
Авдеев добавил, что для этого стране может понадобится длительное время – до нескольких недель. По словам медика, это может быть связано с пренебрежительным отношением россиян к режиму самоизоляции.
Напомним, ранее глава ФМБА Вероника Скворцова отмечала, что Россия уже более недели находится на плато по заболеваемости – ситуация стабилизировалась и более недели прирост заболеваемости держится примерно на одном уровне.