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Добра хотела: россиянку оштрафовали за поступок матери

снег

Мама получила штраф за поступок бабушки, сообщает DEITA.RU.

В Чечне широкое распространение получило видео, на котором ребенка растирали снегом. В ролике видно, что этим занималась бабушка, считая, что тем самым «закаляет» малыша. Ролик получил широкую огласку и им заинтересовались в прокуратуре.

Прокурором района была инициирована проверка, в ходе которой установили, что это случилось в начале ноября в одном из поселков республики. Как оказалось, ребенок растет в полной семье, а его родители являются добропорядочными гражданами и ни разу не привлекались в полицию.

После проверки малыша осмотрели медики, которые заявили, что его здоровье по их счету является удовлетворительным. В итоге мама малыша была оштрафована. Максимальный штраф по которой оставляет 500 рублей. С ней пообщались специалисты, на учет ее ставить не стали.

Иван Юрьев

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