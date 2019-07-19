Волонтеры сообщества «Мамы Находки» открыли череду благотворительных мероприятий «Добрая среда» с мастер-классами для «особенных» детей, сообщает DEITA.RU.

В среду, 17 июля, прошли сразу два мероприятия, в которых приняли люди с ограниченными возможностями. Так, во время инклюзивного мастер-класса «Полянка дружбы» волонтеры сообщества «Мамы Находки» совместно с детьми из сообщества инвалидов развивали мелкую моторику, делали из пряжи цветы и бабочек для зеленой полянки. Разумеется, мероприятие прошло под веселые шутки. Все ребята познакомились и подружились.





По словам председателя общества инвалидов Ирины Бондарь, «Добрая среда» — это яркий пример успешных инклюзивных мероприятий. Название «Полянка дружбы» тоже не случайно. Дети и родители объединились и очень дружно делали одно общее дело — панно для волшебной комнаты.

Вторым мероприятием стала вечеринка «Патефон – Party». Его провели в ту же среду, но участие здесь приняли люди более старшего поколения — 50 плюс. «Патефон – Party» прошло в духе 50-х годов под звуки старенького патефона в гостеприимных стенах библиотеки № 4. Открыла мероприятие лидер сообщества «Мамы Приморья», организатор акции «Добрая среда», предприниматель Елена Герман.

«Мы слушали патефон, вспомнили фильмы и песни, рассуждали о моде и пили чай, — рассказала бизнес-леди. — Подобные мероприятия крайне важны для членов наших сообществ. Ведь они не только дарят положительные эмоции, но приобщают людей к искусству, не позволяют особенным людям заскучать и чувствовать себя одинокими».

Напомним, сообщество «Мамы Приморья» во главе с его лидером Еленой Герман провело уже многие мероприятия, среди них: родительские конференции "МАМСОВЕТ-2019" в Находке и Большом Камне, благотворительная акция «Жар-птица», мобильная фотовыставка «Особенный мир - особенных детей», городской субботник «Зеленая песня», творческий пикник, эко-акция «Чистый океан» в Фокино.

Екатерина Брязгунова