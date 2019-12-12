Добрая власть ждет граждан в кабинетах

Общероссийский день приема граждан проходит в России 12 декабря, сообщает DEITA.RU.

В недавно опубликованном докладе фонда «Петербургская политика», который называется «Концепция доброй власти», авторитетные аналитики настоятельно рекомендовали отказаться от образа «злой власти». По мнению экспертов, у российского общества выражен запрос на «добро», население устало от агрессивной повестки дня.

В эту парадигму ложится и заявление Президента России Владимира Путина о необходимости смягчить телевизионные обвинения в адрес «братской Украины», и позиционирование партии власти как «партия добрых дел». Единороссы к выборам-2021 готовятся предстать с «человеческим лицом» как в инстаграмах, так и в общении с недовольными гражданами. А всякие «комфортные дворы» с асфальтом, укладываемым в декабре, «спортивные площадки» с турниками и лесенками, «ледовые арены» в виде крытых китайскими панелями катков, будут подаваться к «столу» россиян под общим «соусом» «добрых дел».

Еще одно «доброе дело» - Общероссийский день приема граждан, существует довольно давно – уже 6 лет. 12 декабря, в День Конституции России, с 12 часов до 20 часов по местному времени по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления чиновники принимают обращения россиян на личных приемах. Закрытая общероссийская система связи позволяет соединить любое министерство и ведомство с любой администрацией города и региона, и наоборот. Придя на прием в сельском поселении, гражданин может получить возможность напрямую по видеосвязи обратиться аж к целому министру по решению своей наболевшей проблемы.

На практике Общероссийский день приема граждан проходит несколько скучнее и обыденнее. Способов обратиться в нужный орган государственной власти сейчас много: от простого бумажного письма до письма электронного или заполнения формы обращения на сайте ведомства. Опять же, малоизвестная в широких массах, но активно работающая система «Инцидент-менеджмент». Суть ее в том, что, когда гражданин выражает в социальных сетях недовольство властями: от неработающего отопления до ям на дорогах, эти сообщения автоматически анализируются и переправляются в соответствующий орган власти. Умелые пресс-службы отрабатывают народный гнев, ослабляя его. Обратиться, в общем, можно к любому чиновнику и вне «большого приема», потому лично в администрации в этот день людей приходит немного, если вообще приходит.

На местах к Общероссийскому дню приема граждан готовятся заранее. И речь не только о проверках связи, чтобы все работало как надо. Дело в том, что если никто на прием не придет, то появятся вопросы к территории: «А чего это у вас там, никаких проблем нет, что ли, все люди счастливы? Или это вы граждан не предупредили о личном приеме, прячетесь от них?» Подавать «нулевой» отчет по итогам приема опасно для карьеры чиновника. А потому заранее готовятся хотя бы несколько человек, чаще из подконтрольной «бюджетной» среды, с согласованными вопросами. Не любящие сложных комбинаций чиновники готовят в качестве вопросов всякую ерунду вроде «заботы о добыче моржового хрена» и прочие малозначащие «псевдопроблемы». Вы нередко видите подобное во всяких «пресс-конференциях» и «прямых эфирах». Мудрый же глава района и его подчиненные проанализируют федеральную повестку, какие решения намерена принять высокая власть в ближайшее время, и «привяжут» к ним одну из серьезных проблем территории, выводя ее на высокий уровень.

От неожиданностей, впрочем, никто не застрахован. Может найтись настырный человечек, который прямо из кабинета чиновника скажет по видеосвязи о том, что местная власть плохо работает, кому-то очень-очень высокому. А большая надпись на экране монитора спецсвязи: «Вас вызывает Администрация Президента России», - вызывает шок и трепет даже у видавших виды чиновников.

Дмитрий Санников