Благотворительный праздник «День доброго мороженого» завершит культурную программу ВЭФ, сообщили DEITA.RU в фонде «Сохрани жизнь».

«День доброго мороженого» впервые включен в культурную программу Восточного экономического форума. В 2019 году уже традиционное для Владивостока мероприятие состоится 8 сентября . Именно в этот день на набережной Спортивной гавани состоится акция по сбору средств в помощь онкобольным детям. Наградой за щедрость каждому человеку станет порция холодного лакомства.

В 2019 году о желании поддержать фонд и помочь пациентам онкогематологического центра уже заявили 16 команд, в которые вошли представители сфер бизнеса, творчества, здравоохранения, участники общественных организаций. Поддержать благотворительный праздник придут игроки команд «Луч» и «Адмирал», спортсмены проекта «Приморье за спорт», директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко, директор Государственной картинной галереи Алена Доценко, ресторатор Павел Куксов, супруга Олега Кожемяко Ирина Герасименко, байкеры из клуба «Русский самурай», фотограф Вита Витагра, певица ЛюSEA и многие другие.

Гостей мероприятия ожидает традиционная праздничная программа. Кроме того, можно будет получить урок йоги смеха, принять участие в квесте, фотоконкурсе, в конкурсе на регулярные пожертвования - «Будь зайкой» и попробовать мороженое. Так же гости благотворительного праздника смогут попробовать и криомороженое. Все вырученные средства будут направлены на помощь детям с онкогематологическими заболеваниями.

«Самое распространенное замечание: «Государство должно выделять деньги больным детям». Оно и выделяет. Если бы не было гарантированных государством лекарств, процедур, обследований и так далее, ситуация по выходу наших детей в ремиссию была бы совсем иная. Но онкология — заболевание, которое может выдать нестандартное течение. И вот тут нужны индивидуальные схемы лечения. Для таких случаев фонд и собирает средства. Равно как и для оплаты авиаперелетов маленьких пациентов и их родителей, а также пребывания в стационарах клиник центральной России в тех случаях, когда исследования провести в Приморье невозможно, — говорит директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко.

Дмитрий Санников