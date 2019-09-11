Добровольная изоляция: IT-бизнесу роют могилу

Российским айтишникам и сотовым операторам предлагают самим установить правила «суверенного интернета» и купить для него оборудование, сообщает DEITA.RU.

Инициатором предложения стало Минкомсвязи при активной поддержке ФСБ. Сотовым компаниям и интернет-операторам предложили защищаться самим - ибо они лучше знают, откуда может исходить угроза.

Кроме того, Минкомсвязи не так тесно знакомо с потенциальным кругом производителей технических средств противодействия угрозам извне.

Защиту от вмешательства хотят повесить на бизнес. Таким образом, технический бюджет не входит в озвученную колоссальную сумму затрат на внедрение закона. На «суверенный интернет» потратят более 30 миллиардов рублей, и это только первоначальный бюджет, который в России имеет свойство «распухать» с течением лет.

Примечательно, что ранее опубликованный «документ цифровой безопасности» подразумевал закупку оборудования для российского интернет-сегмента на сумму в 20 миллиардов за счет федерального бюджета.

Теперь же власть дает задний ход и хочет поделить расходы с бизнесом. Причем, прихоть эту придется удовлетворить в добровольно-принудительном порядке.

Еще весной стало известно, что некоторые российские гиганты цифровой индустрии поддержали «суверенный интернет». В частности, Яндекс и Mail.Ru Group примкнули к рядам сторонников законопроекта вместе с ФСО, Минкомсвязи, Роскомнадзором и федеральной службой по экспортному контролю.

Нашлись и «оппозиционеры». Так, сотовые операторы МТС. Мегафон, ТЕЛЕ2 и Вымпеллком назвали закон недостаточно готовым.

Обслуживание и управление «защитным аппаратом» обойдется, по предварительным подсчетам, в оставшиеся десять миллиардов. Куда пойдут федеральные деньги - неясно, но очевидно, что частные компании куска пирога не дождутся и рассчитывать могут только на собственные ресурсы.

Сейчас известно, что под эгидой «Роскомнадзора» на государственные деньги создадут еще одну структуру - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Этот центр будет собирать воедино данные о сбоях и попытки вмешаться в российский сегмент интернета со стороны потенциальных неприятелей, которых занесут в «черный список».

Эксперты сходятся во мнении: законопроект за авторством сенатора Андрея Клишаса безусловно выгоден государственным структурам, но негативностью скажется на развитии бизнеса в сети и провайдинга.

Кроме того, новые средства фильтрации ухудшат и замедлят сигнал. Велика вероятность, что опцию смогут использовать не только в случае атаки извне, но и при необходимости «государственного шатдауна».

В любом случае, за собственное ограничение от мировой сети россияне заплатят сами - с налогов и цен на услуги, которые будут расти. Бизнес уже «обломался», людей же будут «обрабатывать» поэтапно.

Василий Кучин