Мать, не так давно занявшая пост вице-губернатора, дала дочери неплохую должность - заместитель министра, сообщает DEITA.RU.



Громкий коррупционный скандал назревает на Камчатке. Семья уже потомственных чиновников засветилась сразу в двух нарушениях: незаконное назначение на должность и получение квартиры.

По данным издания «Кам 24», дочь вице-губернатора края Ирины Унтиловой Юлия Горелова получила бесплатную квартиру в престижном районе Петропавловска-Камчатского в собственность. Это была одна из квартир, которая предназначалась для малоимущих семей, стоящих в очереди.

Прокуратура провела проверку и подтвердила, что получение квартиры дочерью второго лица в регионе (на тот момент в городе) незаконно. Однако поделать с этим ничего уже нельзя - сроки вышли, да и недвижимость приватизирована.

Что касается назначения Гореловой на пост замминистра образования и молодежной политики, то и этот поступок ее матери оказался незаконным по мнению прокуратуры. И вот тут еще есть возможность все исправить.

Как следует из результатов прокурорской проверки, нахождение дочери на таком ответственном посту в прямом подчинении у матери - нарушение антикоррупционного законодательства и конфликт интересов. Губернатор края Владимир Илюхин получил от прокуратуры представление о необходимости устранить нарушение антикоррупционного законодательства.

Елена Миронова