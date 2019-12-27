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Дочери Путина и Шойгу составят компанию Кожемяко

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В новом составе Совета по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве России обнаружились фамилии дочерей известных отцов, сообщает DEITA.RU.

Документы уже официально опубликованы на сайте Кабмина. Постановлением правительства от 23 декабря 2019 года №1767 образован Совет при правительстве России по развитию физической культуры и массового спорта и утверждено положение о нем. А распоряжением от 23 декабря 2019 года №3147-р утвержден персональный состав Совета.

Руководить им будет в качестве председателя вице-премьер Ольга Голодец. В Состав Совета вошли известные общественные деятели, прославленные спортсмены и влиятельные медийные личности, в том числе тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая, заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, легендарный вратарь хоккейной сборной СССР Владислав Третьяк, а также губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Кроме того, в составе Совета замечена Ксения Шойгу, представленная в качестве руководителя организационного комитета полумарафона «ЗаБег.РФ».

А журналисты русской службы BBC отметили в числе членов Совета главу фонда «Иннопрактика» Катерину Тихонову. В 2015 году агентства Bloomberg и Reuters сообщали, что Тихонова – младшая дочь президента России Владимира Путина. Официального подтверждения этой информации не было. На прошедшей итоговой пресс-конференции 2019 года Владимир Путин не подтвердил, но и не опроверг данное утверждение.

Катерина Тихонова занимается акробатическим рок-н-роллом. Вместе с партнером Иваном Климовым она участвовала в чемпионатах России, Европы и мира, завоевав на национальном первенстве 2014 года серебряную медаль.

Дмитрий Санников

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