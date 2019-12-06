«Догонит и перегонит»: Дальний Восток станет русским Дубаем – Трутнев

Полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил о том, что скоро регион догонит и перегонит Дубай по темпам экономического развития, сообщает DEITA.RU.



Громкое заявление политик сделал в рамках Дней Дальнего Востока, которые проходят сейчас в Москве.

Трутнев рассказал, как еще в начале работы над программой масштабного развития Дальнего Востока к нему в гости приезжали представители бизнеса из Арабских Эмиратов. Они рассказывали, что создали в Дубае особую экономическую зону, куда смогли привлечь около трех тысяч инвесторов.

По словам Трутнева, тогда эта цифра его удивила - масштабы впечатляют. Хотелось бы сделать хотя бы часть от этого, но сейчас полпред выразил уверенность, что на Дальнем Востоке появится даже больше иностранных инвесторов, чем в Эмиратах.

Прогнозы полпреда президента оптимистичны. Насколько картина Трутнева соответствует реальному положению дел - покажут цифры. На сегодняшний день на Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития.

Главные преимущества для инвесторов: 0% – налог на прибыль в течение первых 5 лет, 12% – на следующие 5 лет, льготная ставка страховых взносов для инвестиционных проектов, реализуемых в ТОРах, в размере 7,6%, 0% – налог на землю в течение первых 5 лет и так далее.

Также резиденты имеют льготный режим проверок. Ни одна инстанция не в праве тревожить бизнес без соответствующей санкции Минвостокразвития. Ускорены сроки прохождения административных процедур, имеются льготы на привлечение иностранной рабочей силы.

За пять лет благодаря ТОРам в регионах ДВ удалось привлечь инвестиции в размере 440 миллиардов рублей. Согласно последним данным профильного министерства, сейчас по льготным условия работают порядка 236 компаний. Однако изначально заявленные планы были куда оптимистичнее. Власти озвучили сумму в 3,2 триллиона рублей, но заявленную высоту пока не осилили.

Более того, по словам все того же Трутнева, 80 процентов инвестиций в Дальний Восток - это отечественные вливания. Среди иностранцев лидируют Китай и Республика Корея, но объемы финансовых траншей в экономику Дальнего Востока от ближайших соседей ничтожно малы.

Также опережающее развитие все еще преимущественно держится на бюджетных деньгах. В некоторых регионах федеральные деньги составляют более половины всего финансового ресурса. Кстати, здесь особняком стоит Сахалин, в который вложены 75 процентов прямых иностранных инвестиций всего Дальнего Востока.

Для сравнения, Дубай - один из самых динамично развивающихся современных городов, Он добился колоссального экономического роста - и при том под жестким контролем государства. К 2015 году ВВП Дубая достиг 108 миллиардов долларов.

«Дубайская мечта» - это высочайшие стандарты жизни, финансовая привлекательность и высококвалифицированные кадры со всего мира. Согласно прогнозам экономистов, в ближайшие годы объем инвестиций в регион составит порядка 21 триллиона долларов.

Очевидно, что до арабского экономического чуда Дальнему Востоку пока далеко, но позитивный настрой федеральных чиновников не может не радовать. Постигнет ли трутневские планы участь стратегии - 2020, разработанной в 2008 году и успешно проваленной - покажет время.

Отметим, что Дни Дальнего Востока в Москве - это ознакомительное мероприятие для жителей западных регионов страны, призванное рассказать простым людям и представителям бизнес-сообщества о регионе, который набирает обороты и является приоритетным в вопросе экономического развития в ближайшие годы.

Каждый регион привез в столицу презентации своих проектов, местные деликатесы и сувениры. Мероприятие проходит столице со 2 по 14 декабря.

Василий Кучин