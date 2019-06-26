Отчет об исполнении бюджета Приморского края за 2018 год утвердили депутаты Законодательного Собрания на очередном заседании регионального парламента, сообщает DEITA.RU.

В 2018 году в краевой бюджет поступило доходов в общей сумме 116,47 млрд рублей (это на 4% больше утвержденных плановых назначений). Из них 85,7 млрд рублей или 73,6%, составили налоговые и неналоговые доходы, 30,8 млрд рублей или 26,4%. – безвозмездные поступления.



Расходы краевого бюджета в 2018 году исполнены в объеме 100, 73 млрд рублей, что составило 92,3 процента от уточненных бюджетных назначений. По сравнению с предыдущими годами в 2018 году объем расходов краевого бюджета значительно увеличился в 4 квартале, что связано с поступлением 49,2 процента годового объема средств из федерального бюджета.



Также было отмечено, что краевой бюджет сохранил свою социальную направленность.



О выводах Контрольно-счетной палаты депутатам рассказала исполняющая обязанности председателя КСП Приморского края Валентина Волкова. Она отметила, что КСП на основе проведенного анализа сделано заключение, что отчет об исполнении краевого бюджета за 2018 год является достоверным. Также она подробно остановилась на причинах неисполнения бюджетных ассигнований.



Как отметил председатель комитета бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, в решении комитета были отражены предложения о принятии мер по недопущению нарушений, изложенных в заключении Контрольно-счетной палаты Приморья при исполнении краевого бюджета в текущем году. Комитет также обратил внимание, что неисполнение расходов составило 7,7 % от уточненных бюджетных назначений, в том числе по ряду особо значимых статей, таких как обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, исполнение дорожного фонда Приморского края, строительство мостов, ремонт дорог.

Дмитрий Санников