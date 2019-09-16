Доходы от сдачи жилья освободят от налогов

Не платить налог на доходы физических лиц смогут только те граждане, которые сдают свои квадратные метры пострадавшим от ЧС и стихийных бедствий, а также террористических актов, сообщает DEITA.RU. Такой проект закона предложило российское правительство. В ближайшем будущем его рассмотрит Государственная Дума.

Главное условия для арендодателей, чтобы быть освобожденным от НДФЛ, — нужно сдавать квартиры или иного жилья на условиях оплаты за счет бюджетных средств.

Напомним, с 1 января 2019 года россияне имею возможность оплачивать налоги на имущество авансом. Проще говоря, они могут перечислять сумму любого размера в счет уплаты будущих налогов.

Екатерина Брязгунова