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Доходы от сдачи жилья освободят от налогов
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Доходы от сдачи жилья освободят от налогов
16 Сентябрь 2019, 09:15
Не платить налог на доходы физических лиц смогут только те граждане, которые сдают свои квадратные метры пострадавшим от ЧС и стихийных бедствий, а также террористических актов, сообщает DEITA.RU. Такой проект закона предложило российское правительство. В ближайшем будущем его рассмотрит Государственная Дума.
Главное условия для арендодателей, чтобы быть освобожденным от НДФЛ, — нужно сдавать квартиры или иного жилья на условиях оплаты за счет бюджетных средств.
Напомним, с 1 января 2019 года россияне имею возможность оплачивать налоги на имущество авансом. Проще говоря, они могут перечислять сумму любого размера в счет уплаты будущих налогов.
Екатерина Брязгунова