Доходы россиян перестанут быть секретом

Государство начнёт собирать данные о доходах россиян, сообщает DEITA.RU.

Финансовые власти страны озаботились высокой долговой нагрузкой граждан. Чтобы начать более плотно контролировать этот процесс, в России хотят ввести индивидуальный показатель такой нагрузки.

Его будет высчитывать для каждого человека специальное бюро кредитных историй. Планируется, что именно эта структура получит право работать с информацией о величине доходов всех россиян.

Юристы уже отметили, что данные о том, сколько денег зарабатывает человек, не являются персональными данными, а поэтому разрешение на их сбор и обработку запрашивать у гражданина не нужно.

Однако, Центробанк всё ещё настаивает на том, что информация о заработках не может анализироваться без ведома человека. Такой подход, по мнению регулятора, может привести к нарушению прав россиян.

Дмитрий Шевченко