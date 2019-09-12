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Доходы россиян перестанут быть секретом
12 Сентябрь 2019, 13:00
Государство начнёт собирать данные о доходах россиян, сообщает DEITA.RU.
Финансовые власти страны озаботились высокой долговой нагрузкой граждан. Чтобы начать более плотно контролировать этот процесс, в России хотят ввести индивидуальный показатель такой нагрузки.
Его будет высчитывать для каждого человека специальное бюро кредитных историй. Планируется, что именно эта структура получит право работать с информацией о величине доходов всех россиян.
Юристы уже отметили, что данные о том, сколько денег зарабатывает человек, не являются персональными данными, а поэтому разрешение на их сбор и обработку запрашивать у гражданина не нужно.
Однако, Центробанк всё ещё настаивает на том, что информация о заработках не может анализироваться без ведома человека. Такой подход, по мнению регулятора, может привести к нарушению прав россиян.
Дмитрий Шевченко