Чиновники констатируют падение доходов граждан, сообщает DEITA.RU.

Министерство экономического развития поделилось собранной статистикой и заявило о том, что во втором квартале текущего года реальные доходы россиян сократились на 0,2%.

Кроме этого, эксперты также отметили, что продолжают уменьшаться и ненаблюдаемые доходы в реальном выражении, и доходы от собственности, и от предпринимательской деятельности.

В министерстве сообщили, что уровень безработицы сохраняется на историческом минимуме, что связано с ограничениями со стороны предложения трудовых ресурсов.

Дмитрий Шевченко