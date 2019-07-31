Заработная плата генерального директора НК «Фонд развития моногородов» превышала расходы бюджетов некоторых моногородов в 2018 году, сообщает DEITA.RU по материалам Счетной палаты.

Аудиторы ведомства в ходе проверки реализации программы «Комплексное развитие моногородов» выяснили, что зарплата руководителя фонда составила один миллион рублей в месяц. Много это или мало? Все относительно. Например, в четырех моногородах исполнение бюджетов по расходам за 2018 год составило не более 10 миллионов рублей. А это меньше, чем 12 в год.

С июля 2018 года должность генерального директора НК «Фонд развития моногородов» занимает Ирина Макиева, которая также является заместителя председателя ВЭБа. Председателем наблюдательного совета фонда является министр экономического развития Максим Орешкин.

Как выяснили аудиторы Счетной палаты, в 2015-2018 годах административно-хозяйственные расходы фонда составили 857 миллионов рублей. При этом, наибольшая статья затрат приходилась на оплату труда сотрудников — 81,9% — и не зависела от результатов деятельности фонда, была сопоставима с бюджетом целого моногорода. Вообще, оплата труда сотрудников фонда за 2018 год в сумме 258,5 миллиона рублей оказалась больше исполнения доходной части бюджета города Пикалево Ленинградской области за 2018 год — 192 миллиона рублей.

Таким образом, только на выполнение функций проектного офиса и административно-хозяйственные расходы за 2015-2018 годы государство затратило 1,051 миллиарда рублей.

А что в итоге? Где кардинальные изменения экономики моногородов? Поддержка проектов малого бизнеса – это замечательно. Но помогла ли она полностью моногородам уйти от зависимости от одного-двух градообразующих предприятий? Насколько эффективна «комфортная городская среда», заключающаяся в установке пары фонарей с лавочками в заросших бурьяном скверах?

По мнению аудиторов Счетной палаты, дела с программой развития моногородов обстоят не очень хорошо. Даже с поддержкой малого бизнеса промашка выходит. Как показал анализ перечня юрлиц, получивших господдержку, половину займов получили компании, входящие в состав крупных холдингов. Более того, средства Фонда развития моногородов в рамках программы развития на 2016-2025 направлялись моногородам с относительно дифференцированной экономикой, а вот депрессивные города и поселки, которые не могут привлечь инвесторов, денег из бюджета так и не увидели.

Неудивительно, что предпринимательская активность при таких условиях не просто не выросла, а упала. Число ликвидированных организаций превышало вновь созданные, а среди оставшихся, многие фактически не осуществляли деятельность, сдавая в налоговую нулевую отчетность.

Как делают вывод аудиторы Счетной палаты, необходимо пересмотреть цели и задачи государственной поддержки моногородов, выбора эффективных инструментов, обеспечивающих их стабильное развитие, и выработки новых управленческих подходов с учетом стратегических национальных приоритетов РФ. Вероятно, предыдущий вариант программы национальных приоритетов не учитывал.

Для Приморского края проблема развития моногородов более чем актуальна, потому как монопрофильных территорий в регионе насчитывается целых девять: городские округа Арсеньев, Дальнегорск, Спасск-Дальний; Востокское, Липовецкое, Лучегорское, Новошахтинское и Ярославское городские поселения и Светлогорское сельское поселение.

Дмитрий Санников