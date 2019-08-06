Доигрался: прокачка персонажа обернулась судом
Перед судом предстанет любитель онлайн-игр, который слишком далеко зашел в прокачке своего персонажа, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. Отличился житель Хабаровска.
Горожанина обвиняют в сразу нескольких нарушениях: применение вредоносного ПО, блокировка доступа к серверу для остальных играющих, продажа «наворотов».
Вмешательство предприимчивого игрока незаконно, говорят в ведомстве, он помешал функционированию ПО сервера и повлиял на стабильность работы, искусственно нагрузил его.
Мужчину обязали дать подписку о невыезде, задели на него уголовное дело и передали оное в суд.
Анастасия Туркова