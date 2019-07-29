Пенсионная реформа вызывает тревогу и страх не только у пожилых людей и молодого поколения, которое просто боится за своё будущее и не понимает, как в России можно заработать на кусок хлеба в старости. Семя тревоги зародилось и в головах политиков, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «СП».

Депутаты, которые до недавнего времени считали, что пенсионная реформа – путь к экономическому величию, признают, что то, что сейчас происходит в стране — крах.

Россия стремительно катиться в пропасть, за чертой бедности в стране 12,5 млн. И если ничего не изменится в ближайшее время, «социального взрыва» просто не избежать.

Попытка замотивировать россиян работать дольше ни к чему не привела. Напомним, что с 2015 года страховая пенсия рассчитывалась по формуле индивидуального пенсионного балла.

Но чем меньше зарплата, тем меньше и баллов. Также количество баллов ограничено предельной величиной облагаемой базы. То есть большая зарплата тоже почти никак не влияет на пенсию.

Урезать бюджет Пенсионного фонда за счет отмены индексации пенсий работающим пенсионерам тоже не удалось, так как число работающих пенсионеров ежегодно уменьшается.

Увеличить свои пенсионные накопления на данный момент можно только за счет их инвестирования, но здесь есть свои риски. Но это далеко не самый безопасный способ отложить на безбедную старость, реализация прав на досрочную смену страховщика привела к тому, что граждане потеряли инвестдоход на общую сумму 108,4 млрд рублей.

В идеальной картине мира чиновников, пенсия должна быть 40% от зарплаты. Но вот в чём загвоздка, большинство зарплат в стране такие мизерные, что на такую пенсию предстоит только выживать.

А в некоторых странах, при добровольных пенсионных накоплениях, выплаты достигают 70% от зарплаты. Средняя пенсия в России - 14826 рублей. При вычислении туда случайно попали и чиновники, судьи, военнослужащие. Так что в реальности эти 14 тысяч можно делить в несколько раз. А потом мы удивляемся, почему у нас в стране старушек судят за то, что они булку хлеба в супермаркете украли.

Екатерина Кононенко