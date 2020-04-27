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Доктор Комаровский рассказал об "инфицирующей дозе" коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.
Врач отметил, что для заражения необходимо попадание на конъюнктиву глаза или слизистые оболочки дыхательных путей человека определенного количества вирусов. По его словам, именно минимальное количество патогенов, которое вызывает заболевание, получило название «инфицирующая доза».
Комаровский объяснил, что эта доза зависит от множества факторов, в том числе от способа заражения, свойств самого вируса, наличия предшествующего опыта встреч с этим вирусом у организма. Телеведущий подчеркнул, что пока такого опыта с COVID-19 нет, для заболевания человеку достаточно небольшой «инфицирующей дозы».
«Повстречаться с одной такой «инфицирующей дозой» — это очень даже неплохой вариант: есть огромные шансы на легкую или даже бессимптомную форму болезни. Встретить сразу 10 «инфицирующих доз» — это уже реальный риск для жизни», — предупредил Комаровский.