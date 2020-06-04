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Доктор Мясников объяснил, почему в Белоруссии не ввели карантин из-за коронавируса

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Было учтено несколько факторов

Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников объяснил, почему в Белоруссии не ввели карантин из-за коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.

«В Белоруссии посчитали, что у них достаточно больничных коек и врачей, а также слабая экономика, поэтому они решили не вводить карантин. Это решение было принято с учетом социальных и экономических факторов. Данное решение привело к успеху. В Белоруссии складывается стабильная эпидемиологическая ситуация», – цитирует специалиста РИА «ФАН».

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса – SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей во всем мире достигает 6,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 375 тысяч человек. В Белоруссии зафиксировано более 43 тысяч случаев, 240 человек скончались.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.

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