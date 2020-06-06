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Доктор Мясников подвел промежуточные итоги по борьбе с COVID-19
Он также выделил расовые предпочтения вируса
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале подвел промежуточные итоги борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает ИА DEITA.RU.
В список специалист включил 14 пунктов. Среди самых важных из них он назвал высокую заразность заболевания, а также его «своенравность и непредсказуемость».
Согласно словам Мясникова, коронавирус передается в доклинический период, то есть инфекция способна распространяться практически здоровыми людьми. Исходя из этого, врач делает вывод о высоком уровне заразности COVID-19. Он также отмечает, что вирус передается воздушно-капельным путем – через кашель, чихание, дыхание. Остальные же пути заражения не доказаны, пишет РИА «ФАН».
Мясников пришел к выводу, что вирус имеет расовые предпочтения и этому есть патофизиологические обоснования. В частности, заболеванию чаще подвержены представители негроидной и азиатской рас, а также латино-американцы, считает специалист.
«Низкая смертность, только в случаях тяжелого течения. Группы риска: 65+, ожирение, диабет, заболевания сердца, почек, онкология. В остальных случаях картина обычного ОРЗ. Цикл от быстрого взлета до «выдыхания» и спада – около 3-х месяцев», — отмечает он.
В своем блоге доктор также обращает внимание на то, что любую статистику по коронавирусу необходимо считать предварительной и окончательные выводы по ней делать неправильно.
Также он отмечает, что противовирусные препараты способны сократить время болезни, но не оборвать ее течение. При этом единственной действенной мерой профилактики является соблюдение дистанции, а при значительных вспышках — самоизоляция. Он также отметил эффективность масочного режима и пояснил, что коронавирус еще может принести нам «сюрпризы».