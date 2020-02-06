Доктор Мясников призвал не паниковать из-за коронавируса

Доктор Александр Мясников рассказал, кто умирает от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, сообщает ИА DEITA.RU. Эксперт назвал бессмысленным подсчеты и сравнения количества выживших и погибших от эпидемии.



Как пишет РИА «ФАН», Мясников уверен – от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, погибают в основном пожилые люди и те, у кого есть серьезные хронические заболевания, например, гипертония и диабет. Врач также отметил, что вирус живет в организме до трех недель. Так что большинство заразившихся людей сейчас находятся на стадии выздоровления.

Напомним, количество заболевших превысило 20 тысяч человек. Сутки назад цифра была на уровне 17 тысяч человек.