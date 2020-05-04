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Доктор Мясников рассказал о победе над коронавирусом

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Главврач городской клинической больницы №71 Александр Мясников призвал россиян в майские праздники вести себя разумно, чтобы не допустить распространения коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.  

Видеообращение доктора опубликовано на его странице Instagram.

«Давайте вести себя разумно», — призывает россиян доктор Мясников.

По его словам, «если завтра мы начудим», то следующая вспышка коронавируса выпадет на День Победы. Чтобы не испортить праздник, необходимо оставаться дома.

«У нас генетический код народа-победителя. Мы никогда не бросали слабых и беззащитных. Сегодня COVID в основном косит стариков и больных, то есть слабых и беззащитных. Давайте ради них все-таки досидим. Столько уж терпели, осталось недолго», — подчеркнул он.

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