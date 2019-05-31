Инвестиции на строительство запретят собирать через краудфандинг, сообщает DEITA.RU.

Госдума планирует ввести запрет на сбор денег для возведения жилой недвижимости с помощью популярной в интернете формы коллективного финансирования проекта.

Как удалось узнать РБК, соответствующий запрет будет содержаться в последней версии законопроекта о краудфандинговых платформах, готовящегося ко второму чтению в Госдуме.

Согласно документу, предполагается запретить вложения средств в цифровые права на недвижимость через краудфандинг. Такой запрет потребовалось ввести из-за того, что этот механизм потенциально мог использоваться в долевом строительстве как один из способов обхода закона о дольщиках.

Ранее Центробанк сообщил, что высокий спрос на ипотеку может спровоцировать коллапс в экономике России.