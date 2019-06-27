Госдума рассмотрит изменения Жилищного кодекса РФ, сообщает DEITA.RU. Проект федерального закона размещен на официальном портале «Система обеспечения законодательной деятельности».

Согласно документу, некоторые задолженности по коммунальным платежам предлагается признавать безнадежными к взысканию. Речь идет о долгах, которые по решению суда управляющая компания уже не может взыскать. Чаще всего это задолженность, срок давности которой составляет три более лет.

Добавим, что на сегодняшний день долг собственников за услуги ЖКХ в России превышает один триллион рублей, что равноценно одному проценту годовому ВВП. В 2018 году россияне тратили на коммунальные платежи примерно 11 процентов от общего числа расходов, и это вторая по величине статья расходов, потому что на продукты жители России тратят примерно 30 процентов. Что касается обуви и одежды, то тут все проще — около девяти процентов расходов отдается продавцам одежды и обуви.

Ежегодно количество дел в российских судах о взыскании задолженности по коммунальным платежам только увеличивается. Если в 2017-м году таких дел рассматривалось 4,2 миллиона, то в 2018-м таких стало 5,4 миллиона.

Екатерина Брязгунова