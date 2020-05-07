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Долг россиян за услуги ЖКХ превысил 1,3 трлн рублей

Счетчик

В текущем году долги могут быть ещё выше из-за пандемии COVID-19

Жители России за 2019 год задолжали свыше 1,3 триллиона рублей по коммунальным платежам, из них 615 млрд приходится на платежи физлиц, сообщает ИА DEITA.RU.

В текущем году послаблений ждать не приходится - Минстрой прогнозируют ещё большие долги из-за пандемии коронавирусной инфекции. Примечательно, что за последние 3 года общая сумма долгов в сфере ЖКХ постепенно росла, несмотря на рост собираемости платежей. Эксперты склонны винить в сложившейся ситуации давно сформированный большой обширный объём долгов, который не уменьшается даже при хорошей платежной дисциплине, пишет издание «360tv».

Как отражается пандемия коронавируса на собираемости долгов в сфере ЖКХ можно пронаблюдать уже по ситуации с оплатой в марте. Так, собираемость платы за жилищно-коммунальные услуги уменьшилась на 5-20%. Эксперты прогнозируют, что в апреле показатель ещё уменьшится почти на треть у физических лиц и более чем на 45% у предприятий.

Некоторые эксперты полагают что неплательщиков можно разделить на два типа. Представители первого типа узнали что за неуплату не будут начисляться штрафы и пени, тогда как другие на самом деле находится в сложной финансовой ситуации.

Задолженность по итогам 2020 года да может составить порядка 1,6 трлн рублей. Отсутствие подобной внушительной суммы может негативно сказаться на подготовке к отопительному сезону.

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