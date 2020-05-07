Долг россиян за услуги ЖКХ превысил 1,3 трлн рублей

Жители России за 2019 год задолжали свыше 1,3 триллиона рублей по коммунальным платежам, из них 615 млрд приходится на платежи физлиц, сообщает ИА DEITA.RU.



В текущем году послаблений ждать не приходится - Минстрой прогнозируют ещё большие долги из-за пандемии коронавирусной инфекции. Примечательно, что за последние 3 года общая сумма долгов в сфере ЖКХ постепенно росла, несмотря на рост собираемости платежей. Эксперты склонны винить в сложившейся ситуации давно сформированный большой обширный объём долгов, который не уменьшается даже при хорошей платежной дисциплине, пишет издание «360tv».

Как отражается пандемия коронавируса на собираемости долгов в сфере ЖКХ можно пронаблюдать уже по ситуации с оплатой в марте. Так, собираемость платы за жилищно-коммунальные услуги уменьшилась на 5-20%. Эксперты прогнозируют, что в апреле показатель ещё уменьшится почти на треть у физических лиц и более чем на 45% у предприятий.

Некоторые эксперты полагают что неплательщиков можно разделить на два типа. Представители первого типа узнали что за неуплату не будут начисляться штрафы и пени, тогда как другие на самом деле находится в сложной финансовой ситуации.

Задолженность по итогам 2020 года да может составить порядка 1,6 трлн рублей. Отсутствие подобной внушительной суммы может негативно сказаться на подготовке к отопительному сезону.