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Долги по зарплате будут выбивать по-новому
Депутаты Госдумы в ближайшее время рассмотрят важнейший
социальный закон, сообщает DEITA.RU.
Депутаты ГД в четверг, 7 ноября, рассмотрят проект закона о новых правилах списания задолженности по зарплате с работодателей. Как рассказал член комитета Госдумы по соцполитике Андрей Исаев, этот проект закона ожидаемый и социально значимый.
Сейчас работники должны обращаться в суд для того, чтобы работодатель выплатил им зарплату в случае задержки. Теперь, если закон примут, никаких заявлений в суд не потребуется. По мнению авторов инициативы, будет достаточно проинформировать о задержках госинспектора труда.
Если работодатель и в этом случае не выплатит деньги, то приставы получат исполнительный документ о принудительном списании средств для выплаты зарплаты от госинспектора.
Елена Миронова