Долги по зарплате смогут взыскивать без суда

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Недобросовестным работодателям придётся заплатить своим работникам, сообщает DEITA.RU.
Трудовые инспекции по всей стране могут наделить дополнительными полномочиями. В частности, государственным инспекторам могут дать право привлекать судебных приставов, отправляя им предписания о погашении начисленной зарплаты, которая не была выплачена.
Авторы соответствующего законопроекта, который будет рассмотрен в Госдуме, полагают, что новые полномочия трудовых инспекторов существенно ускорят процесс взыскания долгов перед сотрудниками, ведь им теперь не потребуется решение суда.
Новелла предполагает, что если начальник после предписания трудовой инспекции вовремя не погасит долг, то инспектор может привлечь судебных приставов для взыскания задолженности.
Дмитрий Шевченко