Минстрой озвучил астрономическую сумму долга граждан за коммунальные услуги, сообщает DEITA.RU.

Общая сумма долга достигла 564,5 миллиардов рублей. В неё вошли суммы неуплат не только физических лиц, но и товариществ, кооперативов, некоммерческих объединений граждан, а также их управляющих компаний.



При этом, по итогам первого квартала текущего года задолженность населения по оплате ЖКХ увеличилась на 28,7 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные собирались ведомством о долгах за услуги по водоснабжению, водоотведению, тепло- и электроснабжению, а также газоснабжению и плате за жилое помещение.

При этом по данным Росстата за первый квартал, только по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями физические лица задолжали более 300 миллиардов рублей за коммунальные услуги.

Дмитрий Шевченко