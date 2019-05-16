Структура заплатит дивиденды имуществом, сообщает DEITA.RU.
РБК узнало о планах РЖД отдать полагающиеся деньги государству не деньгами, а собственными вагонами. Их стоимость оценивается в 12 миллиардов рублей. По информации источников издания, таким способом корпорация хочет избежать обвинения в нарушении американских санкций.
По условиям правительственного соглашения с РЖД, структура должна выплачивать государству 50% от своей прибыли. За прошлый год она составила 18,4 миллиардов рублей.
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству
продумать варианты освобождения РЖД от обязательства платить дивиденды по
обыкновенным акциям.
Дмитрий Шевченко