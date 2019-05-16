Структура заплатит дивиденды имуществом, сообщает DEITA.RU.

РБК узнало о планах РЖД отдать полагающиеся деньги государству не деньгами, а собственными вагонами. Их стоимость оценивается в 12 миллиардов рублей. По информации источников издания, таким способом корпорация хочет избежать обвинения в нарушении американских санкций.

По условиям правительственного соглашения с РЖД, структура должна выплачивать государству 50% от своей прибыли. За прошлый год она составила 18,4 миллиардов рублей.



Ранее президент Владимир Путин поручил правительству продумать варианты освобождения РЖД от обязательства платить дивиденды по обыкновенным акциям.

