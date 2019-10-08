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Долги с «Наш дом - Приморье» «выбили» в суде

мост, золотой мост, Владивосток, море,

В Арбитражный суд Приморского края поступило заявление от МУПа Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» о взыскании задолженности с садоводческого некоммерческого товарищества «Наш дом – Приморье», сообщает DEITA.RU.

Как оказалось, садоводы задолжали МУПу 100 тысяч рублей по соглашению 2017 года и 3 048 рублей 78 копеек за пользование чужими деньгами. В конце августа заявление было решено рассмотреть в упрощенном производстве.

Однако позже истец решил отозвать иск, потому что садоводческое товарищество оплатило долги в полном размере. В итоге суд принял решение о принятии заявлении, об отзыве иска.

Отметим, что СНТ «Наш дом – Приморье» было образовано в 2011 году, общая площадь земельных участков у товарищества 22,13 га. Именно такую территорию по решению суда товариществу выделил краевой департамент земельных и имущественных отношений.

Участки товарищества находятся в районе бухты Емар, после нескольких километров за ВДЦ «Океан». В среднем участки поделены по 13,5 соток. Средняя кадастровая стоимость участка составляет 870 тысяч рублей.

Отметим, что еще одной организацией с названием «Наш дом – Приморье» являлась строительная компания, которая возводила гостиницы Hyatt на Корабельной Небрежной и на мысе Бурный. Компания была учреждена администрацией Приморья. В настоящее время в отношении бывшего руководителя краевого предприятия «Наш дом – Приморье» Марины Ломакиной Фрунзенским районным судом рассматривается уголовное дело о злоупотреблении полномочий, мошенничестве и растрате средств.

Иван Юрьев

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