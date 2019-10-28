Долги управляющих организаций Находкинского и Партизанского городских округов вынуждают Дальэнергосбыт обращаться в суд

На начало октября общая задолженность 26 управляющих организаций Находкинского и Партизанского городских округов перед Дальэнергосбытом (филиал ПАО «ДЭК) превысила 22 млн рублей. В условиях неплатежей и отсутствия банковских гарантий по выплате долгов энергетики вынуждены взыскивать задолженность через суд и обращаться к судебным приставам.

Например, ООО «Горжилуправление-8» ( г. Находка) с июля 2017 г. ни разу не произвело оплату потребленной, в рамках договора энергоснабжения электроэнергии, на сумму 3,2 млн рублей. В настоящее время энергетиками уже получены судебные акты на сумму всей задолженности, а исполнительные листы по ним переданы в Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю. Помимо этого, специалисты Дальэнергосбыта направили обращение в Государственную жилищную инспекцию с просьбой принять меры административного реагирования.

Также в антилидерах по задолженности находятся находкинские ООО «Горжилуправление-10» с долгом более 3,8 млн, ООО «Южанка» - около 1,5 млн рублей. За ними следуют управляющая компания ООО «Восточный» с задолженностью в размере 1,4 млн рублей и ООО «Домотех», не оплатившее поставленный энергоресурс на сумму около 1,3 млн рублей.

В отношении данных организаций энергетики либо готовят документы для передачи в судебные органы, либо уже имеются судебные акты.

Дальэнергосбыт призывает руководителей предприятий-неплательщиков не накапливать долги и своевременно расплачиваться за потребленные энергоресурсы. Напомним, что в соответствии со статьей 14.61 КоАП РФ за неисполнение обязательств по оплате энергоресурсов организациями установлена административная ответственность в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тыс. до 100 тыс. рублей, повторное нарушение – грозит дисквалификацией на срок от двух до трех лет и штрафом на юридических лиц - до 300 тыс. рублей. Кроме этого, согласно действующему законодательству за несвоевременную оплату энергоресурсов управляющие компании могут лишиться лицензии на осуществление деятельности.