Долги в России будут списывать по новой схеме

Минфин не возражает против таких изменений, сообщает DEITA.RU.



Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил журналистам: Минфин не против сохранения прожиточного минимума при списании долгов. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что правительство доработало предложение депутатов о том, чтобы сохранять прожиточный минимум тем россиянам, со счетов которых происходят списания в счет долгов. Сейчас такое возможно только при единовременном списании.

По словам представителей Минэкономразвития, ведомство согласно с такой инициативой, однако пока не понимает, как это будет реализовано на практике.

Отмечается, что оставлять МРОТ на счете не будут неплательщикам алиментов, а также виновным в преступлениях, которые повлекли вред здоровью или смерть.

Елена Миронова