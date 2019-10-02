Долги в России будут списывать по новой схеме

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Минфин не возражает против таких изменений, сообщает
DEITA.RU.
Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил журналистам: Минфин не против сохранения прожиточного минимума при списании долгов. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что правительство доработало предложение депутатов о том, чтобы сохранять прожиточный минимум тем россиянам, со счетов которых происходят списания в счет долгов. Сейчас такое возможно только при единовременном списании.
По словам представителей Минэкономразвития, ведомство согласно с такой инициативой, однако пока не понимает, как это будет реализовано на практике.
Отмечается, что оставлять МРОТ на счете не будут неплательщикам алиментов, а также виновным в преступлениях, которые повлекли вред здоровью или смерть.
Елена Миронова