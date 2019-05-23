Министр труда отчитался перед президентом о ситуации с задолженностями по зарплате, сообщает DEITA.RU со ссылкой на kremlin.ru.

По словам Максима Тополина, за последнее время удалось решить проблему выплат сотрудникам завода "Радиоприбор" в Приморском крае. Правительство выделило необходимую финансовую помощь предприятию, которая позволит уже в начале июня погасить задолженность по зарплате.

"Было принято решение: Правительство выделило финансовую помощь Приморскому краю. Я буквально на днях разговаривал с губернатором – в начале июня эта задолженность будет погашена", - доложил он президенту, стенограмму этой встречи приводит kremlin.ru.



Также на внеочередном совещании президента с членами правительства министр отметил, что именно положение работников "Радиоприбора" стало самым длинным прецедентом невыплаты задолженности по зарплате за последнее время.

При этом президент выразил сомнение по поводу слов Тополина о том, что в Приморском крае самые большие долги по зарплатам в стране. Уточнив, что общая задолженность в регионе составила, по словам чиновника, порядка 160 миллионов, Путин сказал, что ещё больше долгов по зарплате скопилось на Волгоградском заводе буровой техники. Так они, по мнению президента, составляют 164 миллиона рублей.

Напомним, что финансовые проблемы, в том числе и задолженность по зарплате, на возникли на "Радиоприборе" ещё в конце 2014 года. Уже в 2016 году приморское руководство выделило 178 миллионов рублей на частичное погашение долгов работникам. В настоящее время идут судебные процессы по взысканию этих денег в пользу бюджета.