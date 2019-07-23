Офшор, ЗАГС, новый выставочный комплекс, бутики и рестораны – обещанные острову Русскому мега-проекты продолжают сыпаться, как из рога изобилия, и, вероятно, к этому списку скоро добавятся новые, ведь на носу Восточный экономический форум. Накануне этого знаменательного события редакция DEITA.RU решила вспомнить не реализованные на острове проекты, которые требуют пристального внимания властей.

Вообще со стройками на Русском сразу не заладилось, судя по скандалам вокруг Приморского океанариума, который должны были достроить к Саммиту АТЭС, но открыли с 4-летним опозданием и чередой уголовных дел. Главное, все-таки достроили, в отличие от, например, ЖСК «Остров», который возводят с 2012 года для преподавателей и работников ДВФУ. Вот уже 7 лет строительство домов никак не могут завершить. Как ранее уже писало DEITA.RU, в прошлом году члены кооператива к Восточному экономическому форуму готовили несколько обращений, в том числе и президенту РФ Владимиру Путину, где описывали всю проблематику вопроса и просили его оказать содействии в решении вопроса. Недавно активисты ЖСК предприняли еще одну попытку привлечь внимание и предложили полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу и его подчиненным приобрести квартиры в ЖСК. По словам членов ЖСК, в кооперативе вакантно 20 недостроенных квартир, которые необходимо реализовать для завершения строительства жилого комплекса

До следующего ВЭФа осталось чуть более месяца, но воз и ныне там - стройка жилого кооператива на острове Русском остановлена. Из 220 жилых домов построено было только 38. Проект домов тогда поддержал вице-премьер Игорь Шувалов, а дома обещали построить к 2014 году.

ЖСК «Остров» - не единственный долгострой острова невезения, где промелькнули представители федеральной власти, краевые исполнители – и стройка оказалась замороженной. Такая же судьба постигла инновационный культурный центр на острове Русский.

Строительство мини-Колизея началось в 2016 году. Подобных центров в России должны были построить всего два. Сообщалось, что инновационно-культурный центр должен был стать площадкой, где совместилась бы культурная и образовательная сфера воедино – выставки и концерты проходили бы вместе с лекциями и курсами. Также там планировалось разместить Центр искусства народов Востока, который отразит мультикультурную жизнь Приморья.

Стройку обещали завершить в 2017 году, однако позже сроки снова перенесли. В ноябре прошлого года о проблеме лично президенту доложил министр культуры Владимир Мединский, который говорил, что подобные центры запланированы в нескольких городах России, однако в Приморье объект до сих пор не сдан.

В январе 2019-го терпение Мединского лопнуло, и риторика стала еще более жесткой: «Более безобразной ситуации за семь лет работы я не видел».

На деньги, поступавшие Приморью из федерального бюджета и трижды возвращавшиеся назад, можно было реконструировать три театра в стране, возмущался он. Однако и это не помогло. Деревянные остовы мини-колизеев, кое-где закрытые стеклянными панелями, так и стоят на брошенной стройке, без охраны, и каких-либо попыток достроить подававший надежды объект не наблюдается. И если печально известные недостроенные Хаятты давно считаются в Приморье памятниками коррупции, то недостроенный ИКЦ можно назвать памятником безалаберности.

Тем временем власти не оставляют попыток дать острову прорывное и опережающее развитие. ТОР и ОЭС на острове невезения не прижились, пусть будет офшор, решили они и создали в России два специальных административных района, один из них – на острове Русский в Приморье. За время существования в Русском офшоре зарегистрировалось всего два резидента – компания «Финвижн Холдингс» и компания «Доналинк». Последняя стала резидентом в марте 2019 года. Согласно законодательству, резиденты должны будут инвестировать в развитие порядка 50 млн в течение полугода после регистрации. При этом у аналогичного офшора в Калининграде дела обстоят куда лучше, за год существования САР там зарегистрировалось уже семь предприятий. Примечательно, что российский олигарх Олег Дерипаска, недавно купивший многострадальные недостроенные Хаятты, предпочел не приморский офшор, а калининградский.

Кроме того, на Русском анонсировано создание центра мегасайенс, спа-центров, торгового центра с бутиками, ресторанами и собственным ЗАГСом, а также строительство нового выставочного комплекса для проведения ВЭФ.

И наверняка это не единственный мега-проект, который захотят построить на Русском – совсем скоро на острове в пятый раз пройдет Восточный экономический форум, как всегда, торжественно, пафосно и ярко. Однако возможно ли говорить о развитии, когда в нескольких километрах от места проведения ВЭФ не достроили жилье для преподавателей и не смогли построить культурный инновационный центр.

Иван Юрьев