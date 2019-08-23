Каждый второй россиянин имеет непогашенный кредит, сообщает DEITA.RU по материалам ОНФ.

Как отмечают эксперты Общероссийского народного фронта, кредитная задолженность россиян с начала 2019 года выросла на 4,8% и составила 16,19 триллионов рублей. При этом более половины россиян имеют непогашенные кредиты (51%).

По доле просроченной задолженности лидирует Республика Ингушетия (14,7% против среднероссийского уровня 4,6%). В четверку лидеров также входят республики Северо-Кавказского федерального округа: Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Адыгея.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» ЕвгенииЛазаревой, россияне довольно часто оформляют кредиты, поддавшись импульсу потребления. При этом в большинстве случаев импульсивные покупки в кредит не являются жизненно необходимыми.

Самое большое беспокойство у экспертов ОНФ вызывает нелегальный рынок. Его сложно измерить, но он есть. К сожалению, пока мошенники и «черные кредиторы» находят способы обойти существующие законы. Ответственность для них несоразмерно мала, а правоприменительная практика пока недостаточно однозначна. В результате, даже если кредит, заем выдается нелегалом или с помощью мошеннических схем, то с заемщика по нему продолжают взыскивать на вполне законных основаниях.

Дмитрий Санников