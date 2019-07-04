Власти анонсировали дальневосточникам большой подарок – ипотеку под 2%. Станет ли она решением жилищного и демографического вопроса для жителей ДФО или продолжит печальную тенденцию предыдущих подобных программ, анализировало DEITA.RU.



Министерство по развитию Дальнего Востока и полпред президента на Дальнем Востоке накануне анонсировали введение в регионе ипотеки под 2%. Приморские власти заявили, что выдавать ее начнут уже в этом году. На займ для покупки и строительства жилья по небывалой процентной ставке могут рассчитывать получатели дальневосточного гектара и молодые семьи. В последнем случае обоим супругам должно быть не более 35 лет. Кроме того, максимальная сумма по такой ипотеке - 4 млн рублей.

Темпы ввода нового жилья на Дальнем Востоке в 1,5 раза ниже среднероссийских, заявил накануне глава Минвостокразвития Александр Козлов. Добавим, что стоимость квадратного метра в дальневосточном регионе очень высокая по сравнению с другими российскими регионами. Так, по статистике, столица ДФО Владивосток входит в ТОП-3 самых дорогих городов страны по стоимости квадратного метра. Поэтому новость про очень льготную ипотеку, конечно, радостная, однако настроения у приморцев насчет этой программы пока скептические. Потому что опыт предыдущих программ по выдаче земель, квартир, ипотек и прочих льгот оказался провальным. Ни одна из федеральных, региональных и муниципальных программ в регионе не работала как надо.

Взять хотя бы последнюю – федеральную программу «Жилье для российской семьи». Ее итог - сотни обманутых дольщиков. Вокруг программы был страшный ажиотаж, еще бы – 35 тысяч рублей за квадрат в приморских реалиях – это просто даром. Всего в ней хотели принять участие несколько тысяч приморцев. Но «счастливые» номерки в телефонной лотерее (давали право заключить договор и вступить в программу) вытащили далеко не все. Теперь еще неизвестно, кому повезло больше: тем, что смог вступить в программу, или тем, кому отказали.

Еще одна программа, которая должна была помогать семьям обзавестись собственным жильем: «Жилье для молодой семьи». Ее реализовывали муниципалитеты, и во Владивостоке она тоже обросла скандалами. В рамках этой программы город выдавал сертификаты на компенсацию части ипотечного займа или части квартиры. Вступить в программу могли молодые семьи, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Однако, по словам многих нуждающихся, их под разными предлогами таковыми не признавали, а в те дни, когда шел прием документов, в администрации творился хаос. Получить деньги хотели тысячи. А получают немногим более сотни. Так, в 2018 году социальные выплаты по программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» получили лишь 126 семей.

Еще один провал - выдача бесплатных земель во Владивостоке многодетным. Своей очереди людям приходится ждать много лет. Из более чем 4 тысяч участников наделы выданы лишь половине, в лесах, полях, без дорог, воды и света, и только около 400 участков обеспечили соответствующей инфраструктурой. Предыдущий мэр не стеснялся в выражениях и откровенно признавался, что у города нет денег: чтобы обеспечить инфраструктурой все участки для многодетных во Владивостоке, нужно два годовых бюджета города – порядка 17,5 миллиардов рублей. А нынешними темпами на строительство дорог к участкам для многодетных уйдет 119 лет, а на подведение инженерных коммуникаций – вообще 253 года.

Наконец, недавняя программа доступной ипотеки, которую президент поручил выдавать под 5-6%. На деле в Приморье она стартовала в сентябре 2018 года по ставке от 7,25 %. На нее могут рассчитывать бюджетники, и семьи с детьми. Желающих много, но по данным на конец апреля такую ипотеку одобрили только 34 приморским семьям.

Елена Миронова